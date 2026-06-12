Новый вектор в энергетике Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане будет построен новый нефтеперерабатывающий завод. Такой новостью поделился министр экономики Микаил Джаббаров в интервью государственным СМИ.

Он сообщил, что некоторое время назад было согласовано и принято решение о строительстве нового НПЗ, и этот проект, вероятно, станет одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет в Азербайджане. Строительство завершится в течение 5-6 лет, после чего в стране появится, как выразился министр, абсолютно современный во всех отношениях нефтеперерабатывающий завод. Завод будет производить не только жидкое топливо, но и нефтехимическую продукцию нового поколения. В настоящее время SOCAR при координации соответствующей правительственной комиссии при поддержке государства начал реализацию этого проекта, сообщил Джаббаров.

Где именно будет построен НПЗ, не уточняется. Ранее речь шла о Сангачале, позднее звучало название Сумгайыта.

Отметим, что в Генеральном плане развития Баку до 2040 года нашел отражение перенос существующих экологически вредных нефтехимических производств общей площадью около 510 гектаров за пределы столицы.

Вопрос отдаление от центра столицы нефтеперерабатывающего производства обсуждается давно. Еще в 2008 году начались обсуждения переноса двух нефтеперерабатывающих заводов ("Азнефтяг" и НПЗ им. Гейдара Алиева), работающих в Баку, за пределы столицы и о создании нового нефтеперерабатывающего, газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Деятельность "Азнефтяг" была прекращена в 2015 году в связи с присоединением предприятия к НПЗ им. Гейдара Алиева.

В 2015 году по итогам проведенного тендера управление строительством нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Азербайджане было поручено американцам. СМИ сообщали, что контракт на управление проектом получила американской компании Fluor Limited. Однако вскоре проект был приостановлен. Причиной, как пояснялось, было падение цен на нефть.

В этих условиях в 2015 году было принято решение оставить пока проект переноса НПЗ, а модернизировать действующий НПЗ им. Гейдара Алиева. Планировалось завершить модернизацию к 2019 году, но в дальнейшем по различным причинам конечные сроки откладывались. Ожидается полное завершение реконструкции к 2027 году. В 2025 году начался демонтаж выведенных из эксплуатации установок.

В настоящее время процесс модернизации продолжается. В прошлом году на эти цели из госбюджета было выделено 461,5 млн. манатов.

Новость о планах по строительству в Баку нового нефтеперерабатывающего завода вызвала большой интерес. Как уже понятно, о выводе нефтепереработки за пределы столицы речь не идет. После модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева будет отвечать самым современным технологическим, экологическим, производственным стандартам, и в отдалении этого легендарного предприятия от границ Баку необходимости больше нет.

В связи с новостью у многих возник вопрос: для чего Азербайджану второй нефтеперерабатывающий завод, если запасы нефти идут на убыль?

Министр Джаббаров уже ответил на этот вопрос в своем интервью. Он признал, что пик добычи страна прошла в 2010 году (51 млн. тонн), а в прошлом году было добыто уже 27,7 млн. тонн, то есть почти в два раза меньше. И все же Азербайджан все еще располагает большими объемами нефти и газа, подчеркнул Джаббаров. Будут запущены новые проекты, а по существующим будет обеспечена стабильная устойчивая деятельность. Активно продолжаются работы по началу добычи "глубокого" газа с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", полномасштабной разработке месторождения "Абшерон", началу добычи на месторождении "Бабек", реализации второй фазы разработки месторождения "Умид", освоению богатых ресурсов в проектах "Бахар" и "Гум-Дениз", а также по проекту "Карабах". Это одна сторона вопроса, поэтому наша страна еще долгие годы и десятилетия будет оставаться надежным производителем и экспортером нефти и газа.

Интересно прокомментировал этот вопрос в соцсетях глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан. Эксперт написал, что в ближайшие 5 лет средняя суточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане, как ожидается, составит около 500 тыс. баррелей (примерно 25 млн. тонн в год). Даже через 20 лет Азербайджан сможет производить не менее 10 млн. тонн жидких углеводородов. И самое главное - даже если нефти совсем нет, Азербайджану важно иметь нефтеперерабатывающий завод, отметил Шабан. Потому что есть те, кто покупает готовый продукт, и те, кто производит его сам, и оба удовлетворяют свои потребности, а также продают продукцию соседям и при этом получают прибыль.

Азербайджанский эксперт резонно заметил: у Турции нет нефти, но есть несколько нефтеперерабатывающих заводов. Или же возьмем Францию, входящую в ТОП-5 стран мира по нефтепереработке, не имея собственной нефти.

Действительно, НПЗ имеются в странах, на территории которых не добывается нефть. Эти предприятия работают на импортируемом сырье. Они создают нефтеперерабатывающее производство для обеспечения своей энергетической безопасности, защиты от колебаний цен на готовое топливо и получения высоких доходов.

Из Сети можно узнать, что, например, Сингапур является одним из ведущих мировых центров нефтепереработки (мощность превышает 1,5 млн. баррелей в сутки). Здесь расположены гигантские НПЗ компаний ExxonMobil и Shell, которые перерабатывают сырую нефть, импортируемую из стран Ближнего Востока. При этом в самом Сингапуре нефть не добывается. Пакистан, имея дефицит собственных ресурсов, эксплуатирует несколько крупных НПЗ (среди них комплексы Pak-Arab Refinery Limited и National Refinery Limited), перерабатывающих импортируемую морским путем нефть.

Турция обладает крупным сектором нефтепереработки при крайне низких запасах сырья внутри страны. Крупнейший игрок - Tüpraş, который владеет четырьмя НПЗ, перерабатывающими миллионы тонн сырой нефти из различных стран. Во Франции по состоянию на 2026 год действуют пять крупных нефтеперерабатывающих заводов. Основными производственными площадками владеют компании TotalEnergies, ExxonMobil и Petroineos. Даже Швейцария имеет нефтеперерабатывающий комплекс Raffinerie de Cressier, который обеспечивает центральную Европу нефтепродуктами, получая сырье по нефтепроводам из соседних государств.

В феврале 2026 года стало известно, что американский промышленный конгломерат Honeywell International и компания Black Sea Petroleum подписали соглашение по проекту строительства нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском поселке Кулеви. Сообщается, что будущий НПЗ будет производить авиационное топливо, бензин, дизельное и судовое топливо в соответствии с международными стандартами.

Азербайджану же сам бог велел иметь современные НПЗ.

В нефтегазодобывающем Азербайджане давно назрела необходимость в создании современных нефтеперерабатывающих производств и экспорте не только сырья, но и продукции с высокой добавленной стоимостью. Особенно в свете проектов по транзиту нефти и газа стран Центральной Азии. Даже при снижении добыче в самом Азербайджане, у него появляется новый вектор приложения сил - возможность стать нефтеперерабатывающим центром региона. И строительство нового НПЗ, наряду с завершением модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева, откроет для энергетического экспорта страны новые возможности.