Кто-то слишком торопится «хоронить» азербайджанскую нефть

Не всех устраивают успехи Азербайджана. Отсюда и фантазии о якобы скором завершении нефтяных запасов страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, комментируя домыслы, появляющиеся в некоторых зарубежных СМИ относительно экспортных возможностей республики.

Эти СМИ, отметил эксперт, явно выдают желаемое за действительное.

"Реальные цифры разочаруют недоброжелателей, потому как доказывают, что сообщения о "смерти" азербайджанской нефтедобычи не соответствуют действительности. В самом крупном нефтяном блоке Азербайджана - морских месторождениях Азери, Чираг и Гюнешли, извлекаемые запасы составляют 1 млрд. тонн. На 1 сентября 2025 года из этих объемов извлечены лишь 612 млн. тонн. Если учесть, что в настоящее время на АЧГ ежегодно добывается более 16 млн. тонн сырья, то нынешними темпами тут можно вести стабильную добычу еще более 24 лет. Отмечу, что контрактный период разработки на АЧГ как раз завершается 31 декабря 2049 года.

Кроме того, к 2030 году британская компания bp собирается извлечь первые объемы нефти с месторождения "Карабах". Это нефтяное месторождение было открыто в 1998 году, однако из-за определенных обстоятельств его разработка не велась", - сказал Шабан.

По словам нашего собеседника, у Азербайджана есть еще одно нефтяное месторождение, которое ждет своего часа разработки. Это приграничное с Туркменистаном месторождение "Достлуг". В январе 2021 года достигнуто межправительственное соглашение о его совместной разработке.

"То есть о якобы закате в ближайшие годы азербайджанской нефтедобычи говорить несерьезно. Это чистой воды пропагандистская выдумка. Цифры притягиваются за уши, чтобы создать ощущение наличия у нашей страны серьезных экспортных проблем, и при этом некоторые так называемые эксперты для подтверждения своих "догадок" даже не удосуживаются привести сколько-нибудь убедительные данные, а лишь создают иллюзии в политико-литературном стиле", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева