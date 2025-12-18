Азербайджан в мире искусства: Эйвазов, Зергерли и 12-летняя Ковсар покоряют международные сцены

Эта неделя стала по-настоящему яркой для продвижения азербайджанской культуры и искусства за пределами страны. И успех был отмечен сразу в нескольких направлениях - от мировой классики до эстрады и анимации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на международной сцене вновь блистал всемирно известный тенор, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Юсиф Эйвазов. На сцене Королевского балета и оперы в Лондоне он вместе с великолепной труппой представил всемирно известную оперу Пуччини "Турандот". Юсиф Эйвазов исполнил роль Калафа, а рядом с ним на сцене оперная Дива, известная сопрано Анна Нетребко в роли принцессы Турандот. Следующие постановки оперы в Лондоне запланированы на 18, 20 и 23 декабря.

Успех азербайджанских артистов не ограничивается Лондоном. В январе оркестр и солисты Азербайджанского театра оперы и балета под руководством Юсифа Эйвазова отправятся с гастролями в Оман, где на сцене Королевской оперы Маската представят легендарную постановку "Тоска", продолжая знакомить мир с богатством азербайджанского музыкального искусства.

Не менее ярко Азербайджан проявил себя и в сфере эстрады. Популярная певица Роза Зергерли стала гостьей передачи "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1". Её композиция "İstədim" была признана ведущим Андреем Малаховым главным хитом года, собрав более 200 миллионов просмотров. Покорив зрителей многочисленными аншлаговыми концертами в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, России и других странах, Роза Зергерли вновь доказала, что азербайджанская эстрада уверенно занимает достойное место на мировой сцене. В рамках передачи были показаны достопримечательности Баку, национальная кухня, а также исполнена легендарная композиция Узеира Гаджибейли из оперетты "Аршин мал алан", что стало ещё одним ярким инструментом культурной пропаганды страны.

Отдельного упоминания заслуживает юная Ковсар Гурбан - настоящая звезда анимации. 12-летняя талантливая художница одержала двойную победу на Молодёжном видеофестивале PLURAL+, организованном Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC) совместно с Международной организацией по миграции (IOM). Её анимационный фильм "Black and White" получил Международную премию жюри (1-е место) в возрастной категории до 12 лет, а также Партнёрскую премию FCAT. Эта победа открывает ей путь на международную церемонию награждения в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Но и это ещё не всё. Ковсар Гурбан четырежды побеждала на Международной олимпиаде SAF в категории VidX, завоевала два первых места на международном фестивале искусств в Испании в сольном фортепианном исполнении, получила многочисленные награды на конкурсе Art Olimpia, а в 2023 году была лауреатом Детского фестиваля искусств в номинации "Живопись", организованного министерством культуры, Центром Гейдара Алиева и министерством науки и образования.

Таким образом, классика, эстрада и анимация - три направления, в которых Азербайджан в эти дни уверенно заявляет о себе на мировой арене. От сцен Лондона до международных конкурсов и телепередач - культура и искусство страны продолжают впечатлять и вдохновлять мир, превращаясь в один из самых ярких брендов Азербайджана.

И в завершение хотелось бы подчеркнуть, что развитие и пропаганда культуры зависит не только от государственной поддержки, которая, безусловно, играет ключевую роль в организации мероприятий, финансировании проектов и создании условий для творческой деятельности, но и от личного вклада каждого деятеля искусства, музыканта, художника и юного таланта. Именно сочетание государственной поддержки и инициативы отдельных людей позволяет культуре активно развиваться, завоевывать международное признание и становиться важным инструментом формирования национальной идентичности и имиджа страны за рубежом. Личные усилия талантов, их труд, страсть и стремление делиться искусством с миром создают ту живую энергию, благодаря которой культура становится настоящей движущей силой общества и достойно представляет Азербайджан в мире.