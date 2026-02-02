https://news.day.az/economy/1813592.html

В связи с проведением WUF13 в Азербайджане в течение одного года будут применяться налоговые льготы

В связи с проведением в Азербайджане Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13, WUF13) в течение одного года будут применяться налоговые льготы. Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.