В связи с проведением WUF13 в Азербайджане в течение одного года будут применяться налоговые льготы

В связи с проведением в Азербайджане Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13, WUF13) в течение одного года будут применяться налоговые льготы. Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
