Кабмин Нахчывана будет подчиняться Президенту Азербайджана

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, Кабинет министров Нахчыванской АР подчиняется Верховному Меджлису Нахчыванской АР и регулярно отчитывается перед ним.

В соответствии с законопроектом Кабинет министров Нахчыванской АР будет представлять отчет о своей деятельности Верховному Меджлису Нахчыванской АР. Порядок своей работы Кабинет министров Нахчыванской АР будет определять по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.