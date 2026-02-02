Золото продолжает дешеветь

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 700 за тройскую унцию впервые с 19 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:10 по Баку, стоимость золота составляла 4 666,5 за тройскую унцию (-4,91%).

К 05:15 по Баку стоимость золота ускорила снижение и находилась на отметке 4 644,8 (-5,35%). Так, цена на драгметалл опустилась ниже $4 650 впервые с 19 января.