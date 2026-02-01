Власти Ирана потребовали от военных атташе ЕС уехать из страны

Военные атташе стран Евросоюза должны покинуть Иран. Об этом заявил член президиума парламента Исламской Республики Алиреза Салими, передает IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они террористы. Оставление террористов в стране противоречит действующему закону. МИД должен это исполнить уже сегодня", - цитирует Салими иранское информагентство.

Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф поручил парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заняться этим вопросом и координировать свои действия с министерством иностранных дел Ирана.

Ранее Вучич заявил, что ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов