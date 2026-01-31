Android-смартфоны уличили в шпионаже

Функция автоответчика на некоторых смартфонах под управлением Android случайно подслушивала пользователей. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проблема была обнаружена на смартфонах Google Pixel, она связана с функцией Take a Message ("Принять сообщение"). Она автоматически принимает звонки в отсутствие пользователя, записывает голос звонящего и переводит в текст. Пользователи Reddit уличили функцию в том, что во время работы она записывала не только сообщение звонящего, но и окружающую обстановку.

"Мы изучили эту проблему и подтвердили, что она затрагивает очень небольшую группу устройств Pixel 4 и 5 при очень специфических и редких обстоятельствах", - отреагировала на жалобы менеджер сообщества Google Сири Теджасвини. В настоящий момент шпионящие функции отключены, однако они могут быть активированы в будущем.

"Это самая невероятная неполадка, с которой я когда-либо сталкивался. Попросту говоря: если я не беру трубку, то я не хочу, чтобы звонящий меня слышал", - заявил в посте на Reddit пользователь под ником jsulliv1. Его публикация собрала почти тысячу лайков. Судя по отзывам, проблема действительно была актуальна для старых смартфонов Pixel, но на новых моделях - например, Google Pixel 10 и 10 Pro - ее не обнаружили.