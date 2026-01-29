"Маршал тыла" Абрамян и рояль в кустах на Садовом кольце

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о так называемом "поздравлении" главы Союза армян России Ары Абрамяна по случаю Дня армии.

Day.Az представляет публикацию:

Пока в Ереване звенели бокалы в честь профессионального праздника армии, на Садовом кольце в Москве прозвучал залп особого назначения - словесный. Главный "маршал тыла" Ара Абрамян, не дожидаясь команды "огонь", обрушил по повестке всю артиллерию... Артиллерия? Нет, куда там! Тут оружие тоньше и опаснее: "золотые буквы", от которых у адресатов начинает дергаться глаз.

Читаешь это "поздравление" и ловишь себя на мысли: Пашиняну, наверное, стоит присмотреть сушилку для сухарей. Потому что если это "поздравление", то "атака" готовится занять кабинет министра. Начиналось все чинно-благородно: честь, слава, присяга, героизм... Парад на плацу, ничего личного. Но к середине текста председателя САР так заносит, что праздничная колонна внезапно делает кульбит прямо к зданию Гаагского трибунала - с обвинительным актом в зубах... И тихо шепчет: "Я только поздравить хотел..."

По версии Абрамяна, в Ереване нынче заседает не правительство, а кружок ускоренного курса "Как поссориться со всеми союзниками за 24 часа". Капитуляции - строго по расписанию: до завтрака, после завтрака и, на всякий случай, вместо завтрака. Все плохо, все не так, и вообще - "раньше было лучше", особенно если смотреть из московского офиса, где воздух пропитан такой ностальгией, что ее можно разлить по бутылкам и продавать как "антикризисный эликсир".

Но апогей мастерства - это, конечно, "рояль в кустах". Чтобы текст не выглядел как обычное ворчание у подъезда, Ара Аршавирович торжественно выставляет вперед генерала Тер-Григорьянца. Мол, смотрите, у нас тут не просто эмоции, а генерал! Значит, офис САР автоматически превращается в Ставку Верховного Главнокомандования... если не страны, то хотя бы коллекцию медалей "за видимость активности"...

И вот картина воображения: Абрамян одной рукой выводит "золотые буквы" в историю, другой грозит пальцем в сторону. Там, дескать, все обесценили, а мы, в Москве, законсервировали патриотизм так плотно, что он уже ни в одну банку не помещается. Экспортный вариант. С долговечностью, подходящей для музейной витрины.