Сотрудничество с Азербайджаном на Каспии отвечает долгосрочным интересам США

Один из аспектов визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан получил значительно меньше внимания, несмотря на его стратегическое значение. Находясь в Баку, он объявил, что Соединенные Штаты окажут Азербайджану помощь в сфере безопасности, в частности упомянув катера, которые могут использоваться в Каспийском море. На первый взгляд, это может показаться скромным шагом, однако такое обязательство способно иметь значительные геополитические последствия. Без безопасного Каспия региональные транспортные маршруты не смогут функционировать.

Как передает Day.Az, об этом написал Люк Коффи - старший научный сотрудник Института Хадсона. В своей работе в Институте Хадсона он анализирует вопросы национальной безопасности и внешней политики, уделяя особое внимание Европе, Евразии, НАТО и трансатлантическим отношениям.

По его словам, Каспийское море находится в самом центре Евразийского континента и является единственным водоемом в мире, где морскую границу одновременно имеют Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

"На протяжении веков этот регион имел как военное, так и экономическое значение. Сегодня, когда Европа стремится диверсифицировать источники энергии, а страны региона ищут пути расширения торговых маршрутов в обход России и Ирана, значение Каспия будет только возрастать", - отмечает Коффи.

Как считает эксперт, в последние годы политика США в отношении региона нередко выглядела вялой: "Однако так было не всегда. После террористических атак 11 сентября 2001 года американские политики осознали геополитическую важность Каспийского бассейна. Вашингтон предпринял шаги по укреплению возможностей Азербайджана в сфере борьбы с терроризмом и обеспечения морской безопасности, особенно в акватории Каспийского моря.

В 2003 году США запустили инициативу Caspian Guard Initiative - программу Министерства обороны, направленную на усиление безопасности на Каспии за счет улучшения сотрудничества в области контроля воздушного пространства, морских рубежей и границ. В рамках этой инициативы Соединенные Штаты передали Азербайджану три бывших катера Береговой охраны США для укрепления его морских возможностей.

Поскольку Каспийское море является крупнейшим в мире замкнутым водоемом, доставка этих судов потребовала чрезвычайно сложного логистического маршрута: через Черное море, далее в Азовское море, затем по системе Волго-Донского канала и далее в Каспий. С учетом нынешних геополитических реалий подобный маршрут сегодня был бы практически невозможен. Именно поэтому катера, о которых объявил вице-президент, должны быть достаточно небольшими, чтобы их можно было доставить по частям на грузовом самолете".

В статье отмечается, что по мере того как интерес США к Афганистану и Центральной Азии ослабевал в период администрации Барака Обамы, такие инициативы, как Caspian Guard Initiative, постепенно сошли на нет. Есть надежда, что этот период пренебрежения подходит к концу.

"Для того, чтобы США могли укрепить возможности дружественных стран, таких как Азербайджан, в области морской безопасности и мониторинга морской обстановки, американские политики прежде всего должны осознать стратегическое значение Каспия. Во-первых, Каспийский регион служит платформой, с которой Россия смогла проецировать военную силу после начала войны в Украине в 2022 году. Российские корветы, действующие с Каспия, запускали крылатые ракеты большой дальности по территории Украины из относительно безопасной зоны. Поскольку турецкие проливы закрыты, единственным способом усилить российское военно-морское присутствие в Черном море остается переброска кораблей из Каспийской флотилии через Волго-Донской канал. Это позволило России иметь в Черном море больше огневой мощи, чем было бы возможно в иных условиях. Кроме того, Каспий, по имеющимся данным, используется как транзитный маршрут для военного сотрудничества между Россией и Ираном после начала войны. Таким образом, с точки зрения безопасности Черное море и Каспий тесно взаимосвязаны. Во-вторых, Каспий находится в центре Среднего коридора - транскаспийского торгового маршрута, призванного соединить Азию и Европу в обход России и Ирана", - пишет Коффи.

Также он напомнил, что одним из ключевых элементов мирной инициативы президента Трампа между Арменией и Азербайджаном является создание транспортного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) - нового транзитного маршрута через Южный Кавказ, который должен дополнить и расширить Средний коридор.

Коффи считает, что по мере того как американские политики формируют обновленный подход к региону, главной стратегической задачей на Каспии должно стать поддержание баланса между пятью прикаспийскими государствами. США должны сосредоточиться на том, чтобы помочь дружественным государствам сдерживать деструктивную деятельность, снижать уровень нестабильности и укреплять устойчивость.

"На тактическом уровне приоритеты США должны включать помощь партнерам в защите морских границ, охране критически важной офшорной энергетической инфраструктуры, борьбе с незаконной торговлей, предотвращении террористической инфильтрации и обеспечении свободного движения торговли.

Военно-морские силы США никогда не будут действовать на Каспии, однако это не означает, что у Вашингтона нет инструментов влияния. Первым шагом могло бы стать возобновление инициативы Caspian Guard Initiative. Помимо передачи патрульных катеров США могут расширить программы обучения, организовать обмен офицерами и поддержать модернизацию. Одним из наиболее значительных пробелов в возможностях региона остается осведомленность о морской обстановке. Соединенным Штатам следует уделить приоритетное внимание помощи в этой сфере, предоставляя береговые радиолокационные системы, модернизацию корабельных радаров и средства связи, повышающие эффективность командования и управления", - подчеркивает старший научный сотрудник.

По его словам, Вашингтону также следует рассмотреть возможность более активного использования потенциала Береговой охраны США и ее резервных подразделений.

"Задачи безопасности на Каспии - охрана границ, защита инфраструктуры, борьба с контрабандой и морская полиция - во многом совпадают с миссиями, которыми регулярно занимается Береговая охрана. Хотя ее роль часто недооценивается в стратегических дискуссиях, эта структура обладает значительным оперативным опытом и международной практикой продвижения интересов США.

Так же как Национальная гвардия штата Оклахома сотрудничает с вооруженными силами Азербайджана в рамках программы State Partnership Program, налаживание системного взаимодействия между подразделениями резерва Береговой охраны США и Военно-морскими силами Азербайджана могло бы способствовать проведению совместных учений, профессиональных обменов и долгосрочного морского сотрудничества.

Однако если США действительно заинтересованы в укреплении региональной безопасности и углублении отношений с Азербайджаном, раздел 907 Закона о поддержке свободы 1992 года должен быть окончательно отменен. Этот раздел, который несправедливо и уникальным образом ограничивал военную помощь Азербайджану, если только президент не приостанавливал его действие, был принят в период, когда между Арменией и Азербайджаном существовало состояние войны. Сегодня между двумя странами установлен мир, и основания для существования этого ограничения отсутствуют. Сохранение раздела 907 подрывает интересы США в регионе и привязывает американо-азербайджанские отношения к прошлому", - пояснил Люк Коффи.

В заключение он подчеркнул, что прагматичный подход президента Трампа к улучшению отношений с региональными партнерами, такими как Азербайджан, создает своевременную возможность продвигать американские интересы в стратегически важном регионе. После многих лет относительного невнимания у Вашингтона появляется шанс вернуться к региону взвешенно и реалистично.

"Укрепление морской безопасности на Каспийском море вряд ли станет громким заголовком. Однако оно тихо укрепит стабильность вдоль важнейшего евразийского коридора, усложнит стратегические планы России и Ирана и поддержит долгосрочное развитие новых торговых маршрутов, выгодных как Европе, так и Азии. Это инвестиция, которую стоит сделать", - сказал он.