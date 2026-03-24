Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Азербайджан снова доказывает, что сочетание богатых энергетических ресурсов и стабильного инвестиционного климата делает страну уникальным партнером для крупнейших международных компаний. В мире, где глобальные рынки сталкиваются с неопределенностью, политическими рисками и технологическими вызовами, азербайджанский сектор Каспийского моря остается зоной предсказуемых и надежных инвестиций. И опыт последних лет показывает: лучшие игроки мирового энергетического рынка выбирают сотрудничество с Азербайджаном не только из-за его ресурсного потенциала, но и благодаря устойчивости и прозрачности условий для работы.

Новый пример - газоконденсатное месторождение "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Компания TotalEnergies сообщила, что полномасштабная добыча природного газа на месторождении стартует 1 сентября 2029 года, а срок эксплуатации проекта оценивается примерно в 30 лет. Этот проект открывает новые горизонты как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Европу и соседние страны, включая Турцию.

Месторождение "Абшерон" находится примерно в 100 километрах к юго-востоку от побережья Каспийского моря. Проект реализуется через совместное предприятие TotalEnergies EP Absheron B.V. (35%), SOCAR Absheron (35%) и ADNOC XRG (30%).

Реализация проекта станет логическим продолжением успешной ранней добычи, стартовавшей в июле 2023 года. На первом этапе месторождение стабильно производит около 4 млн кубометров газа и 13 тыс. баррелей конденсата в сутки. Добыча поставляется на внутренний рынок, а накопленный опыт позволил партнёрам подготовить масштабный план по следующей фазе развития.

Полномасштабная разработка включает бурение трех подводных скважин (с возможностью добавления еще одной), строительство подводной инфраструктуры, прокладку морских и наземных трубопроводов и строительство Центрального перерабатывающего предприятия в 4 км к юго-западу от Сангачальского терминала. На этом объекте газ и конденсат будут подвергаться переработке: стабилизированный газ - в Южно-Кавказский трубопровод и внутреннюю сеть, нестабилизированный конденсат - на Сангачальский терминал.

Кроме экономических показателей проект оказывает положительное социальное воздействие: создаются новые рабочие места, расширяются возможности для местных компаний, развивается кадровый потенциал, укрепляется энергетическая безопасность страны.

На пике второй фазы разработки "Абшерон" будет производить около 12,7 млн кубометров газа в сутки (примерно 4,5 млрд кубометров в год) и около 35 тыс. баррелей конденсата. Оценочные запасы месторождения составляют около 350 млрд кубометров газа - это одно из крупнейших газовых месторождений региона после "Шах Дениза".

Как отметила старший вице-президент TotalEnergies Мартина Опицци на заседании министров Южного газового коридора в Баку: "Проект "Абшерон" - пример того, чего можно достичь благодаря тесному и долгосрочному сотрудничеству TotalEnergies, SOCAR и XRG, объединяющему международную экспертизу и сильных национальных и региональных партнёров".

Основные элементы второй фазы включают бурение трёх подводных скважин, прокладку 114 километров многофазных морских трубопроводов и строительство наземной установки по переработке газа для поставок на внутренний и международные рынки. Это укрепляет роль Азербайджана как надежного регионального поставщика.

Азербайджан активно развивает экспорт газа. В 2029 году планируется запуск поставок азербайджанского газа в Турцию по недавно подписанному контракту на 33 млрд кубометров на 15 лет, из которых около 2,25 млрд кубометров ежегодно будут поставляться именно с "Абшерона". Газ будет транспортироваться через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, часть Южного газового коридора.

Сегодня Азербайджан экспортирует газ в 16 стран, включая 10 стран-членов ЕС, а недавно начаты поставки в Германию и Австрию. Рост добычи на новых месторождениях позволит расширять экспортные возможности. Для этого планируется расширение существующей инфраструктуры и создание новых межсетевых соединений, чтобы страна могла удовлетворять растущие потребности европейских и региональных рынков.

Помимо "Абшерона", в ближайшие годы стартуют добыча на глубоководном месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, вторая фаза месторождения Умид и новая стадия разработки "Шах Дениза". Все эти проекты обеспечат дополнительно от 10 до 15 млрд кубометров газа, укрепляя экспортный потенциал страны и её роль как ключевого регионального игрока.

Проект "Абшерон" - яркий пример того, как Азербайджан сочетает значительный ресурсный потенциал с инвестиционной привлекательностью. Страна демонстрирует надежность для международных партнеров, способность реализовывать крупные проекты в срок и укреплять позиции на глобальных рынках. Сочетание стабильного инвестиционного климата, масштабных месторождений и интеграции в международные экспортные цепочки превращает Азербайджан в стратегически важного поставщика газа для Европы и соседних регионов, а его проекты - в пример эффективного и безопасного инвестирования.