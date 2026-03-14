Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Европейские страны оказываются в новой непростой ситуации: война на Ближнем Востоке уже влияет на мировые потоки сжиженного природного газа (СПГ). Эксперты предупреждают, что строгие правила импорта могут замедлить поставки и усложнить поддержание стабильного уровня запасов. В этих условиях Еврокомиссия готовится смягчить процедуры ввоза газа, что, по прогнозам, может облегчить поток именно азербайджанского газа в Европу.

Кроме того, к концу 2026 года морские поставки российского СПГ будут полностью запрещены, а по долгосрочным контрактам на трубопроводный газ ограничения вступят в силу к 30 сентября 2027 года. Это часть плана "RePowerEU", направленного на полное избавление Европы от зависимости от российского газа.

На этом фоне роль альтернативных поставщиков становится критически важной. Здесь Азербайджан выходит на первый план. Благодаря продуманной стратегии, инвестициям в инфраструктуру и долгосрочным контрактам страна уже много лет стабильно снабжает Европу газом, обеспечивая предсказуемость и надежность поставок. Сегодня азербайджанский газ фактически спасает европейские страны от энергетического кризиса, став жизненно важным ресурсом для стран, стремящихся диверсифицировать источники энергии.

Южный Кавказ в нынешних условиях становится единственным стабильным коридором между Востоком и Западом. И регион этим обязан именно Азербайджану. Баку сумел правильно сбалансировать ситуацию, обеспечив связность Европы и Азии через свои проекты и инициативы.

Ключевая особенность энергетической политики страны заключается не только в оперативной реакции на кризисы, но и в долгосрочной стратегии. Подход, реализуемый под руководством Президента Ильхама Алиева, строится на прагматичном понимании глобальных энергетических процессов.

"Мы понимаем те вызовы, с которыми сталкиваются страны, получающие газ, в плане диверсификации. Но диверсификация является важным фактором и для производителей. И снова мы видим положительную динамику в рамках сотрудничества между производителем - Азербайджаном, транзитерами и потребителями. Я думаю, это единство, общие интересы и общие выгоды являются главной причиной нашего успешного пути на протяжении более десяти лет", - отметил глава государства на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК.

Сегодня Азербайджан обеспечивает стабильные поставки в Европу, создает надежность и предсказуемость для энергетических рынков. Действия Баку по подготовке инфраструктуры, маршрутов и долгосрочных контрактов сделали возможным поддерживать Европу газом даже в условиях глобальной нестабильности.

На фоне конфликтов на Ближнем Востоке, включая угрозу нарушения поставок через Ормузский пролив и удары по энергетической инфраструктуре регионов, Азербайджан располагает ресурсами для поддержания европейской энергобезопасности.

В 2025 году страна экспортировала 25,2 миллиарда кубометров газа через трубопроводы. Количество стран-покупателей выросло с 14 до 16, включая новые поставки в Германию и Австрию. По этому показателю Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым поставляется трубопроводный газ.

Ключевая роль тут принадлежит Южному газовому коридору. ЮГК объединяет месторождения, магистральные газопроводы через Грузию и Турцию и поставки в Южную Европу. Ключевой элемент системы - Трансадриатический газопровод (TAP), соединяющий Азербайджан с Южной Европой и позволяющий ЕС диверсифицировать источники энергии. Сегодня десять стран ЕС получают газ напрямую из Азербайджана, а с ростом добычи и расширением инфраструктуры объемы поставок могут увеличиться.

Все элементы ЮГК работают на пределе возможностей. Чтобы удовлетворить растущий спрос, потребуется расширение инфраструктуры, что требует значительных инвестиций. Азербайджан уже обращает внимание международных финансовых институтов на необходимость пересмотра ограничений на проекты с использованием ископаемых ресурсов.

Президент Ильхам Алиев в ходе прошедшего в Баку заседания также сообщил о перспективах развития добычи.

"Мы ожидали, что добыча начнется в прошлом году, но этого не произошло. Но в этом году добыча определенно начнется. Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения Абшерон, что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения Умид. Что касается нашего основного источника природного газа - месторождения Шахдениз, то в 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа", - пояснил глава государства.

Отдельно стоит отметить недавний визит президента Совета ЕС Антониу Кошты в Азербайджан. Этот визит, не ограниченный региональной повесткой, подчеркнул растущую роль страны в международной политике. Кошта отметил, что на фоне войны в Иране энергетическое партнерство ЕС с Азербайджаном важнее, чем когда-либо.

Практика последних лет показала, как вовремя был реализован ЮГК. Он стал надежным мостом между Каспийским регионом и Европой, позволил избежать энергетического кризиса и дал ЕС возможность диверсифицировать источники. Сегодня Азербайджан укрепляет свой статус надежного партнера: расширение добычи, новые проекты и растущий интерес международных институтов подтверждают стратегическое видение Президента Ильхама Алиева.

ЮГК стал символом этой стратегии и примером того, как последовательное развитие энергетического сектора меняет баланс сил на континенте. В условиях глобальной нестабильности Азербайджан снова доказывает свою незаменимую роль как важнейшего энергетического партнера Европы.