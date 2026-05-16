В Азербайджане на всех ж/д станциях будет возможна оплата по распознаванию лица

На железных дорогах будет расширен охват системы оплаты по распознаванию лица.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечено, что в общественном транспорте впервые на железных дорогах с внедрением системы оплаты по распознаванию лица "SIMA Pay" начался новый этап в пассажирских перевозках.

В настоящее время "SIMA Pay", применяемая на Бакинском железнодорожном вокзале, Сумгайытском железнодорожном вокзале и остановочном пункте "Кёроглу", поэтапно станет доступной на других станциях и остановочных пунктах Абшеронской кольцевой линии, а также в железнодорожной сети по всей стране.