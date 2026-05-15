Перес проведет срочную встречу с Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен провести срочную встречу с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, разговор должен состояться до отъезда французского форварда на чемпионат мира, который стартует 11 июня.

По информации источника, руководство мадридского клуба обеспокоено поведением футболиста. Пересу известно, что Мбаппе отдалился от остальной команды, а некоторые его действия вызывают недоумение у партнеров по команде.

Несмотря на это, в "Реале" продолжают считать французского нападающего ключевым игроком команды. Сам Флорентино Перес по-прежнему воспринимает обладателя "Золотой бутсы" как лучшего футболиста мадридского клуба.

При этом, как отмечается, в "Реале" придерживаются позиции, что незаменимых игроков в команде нет.