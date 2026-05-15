Исторические памятники и современная инфраструктура – улица Ислама Сафарли

Улица Ислама Сафарли, охватывающая Сабаильский и Ясамальский районы города Баку, в результате масштабных работ по благоустройству, проведенных в последние месяцы, превратилась в одно из самых привлекательных мест столицы. Территория вдоль улицы Ислама Сафарли - от проспекта Азербайджан, включая часть улицы Нигяр Рафибейли, до улицы Мирзааги Алиева - полностью благоустроена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь проложены широкие тротуары для комфортного и безопасного передвижения пешеходов, установлена современная система освещения, созданы зеленые полосы и установлены эстетические элементы, соответствующие городской среде. В частности, обеспечение прямого перехода с этой территории к Центральному парку создает большое удобство для жителей города и туристов. Также прямой, беспрепятственный и удобный выход от площади Фонтанов к Зимнему парку формирует благоприятный маршрут для пешеходного туризма.

Сохранение и реставрация расположенных вдоль улицы архитектурных памятников местного значения, построенных в конце XIX - начале XX веков, придают территории особый исторический колорит. Эти строения не только отражают тонкости бакинской архитектурной школы, но и создают для посетителей возможность совершить краткое путешествие в прошлое города.

Сегодня улица Ислама Сафарли привлекает внимание как одно из идеальных мест для отдыха, прогулок и знакомства с архитектурным наследием города.