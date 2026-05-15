Искусственный интеллект и цифровизация становятся ключом к интеграции стран ОТГ

Искусственный интеллект и цифровизация являются ключевыми драйверами экономического роста, административной эффективности и глобальной конкурентоспособности. Они определяют будущее безопасности и процветание нашего региона.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, передает Day.Az.

По его словам, ОТГ играет важную роль в укреплении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитии обмена знаниями и продвижении совместных инициатив по цифровой инфраструктуре и инновациям.

Особое внимание Омуралиев уделил инициативе "Цифровой тюркский мир", объявленной на саммите в Бишкеке в 2024 году, а также проекту "Тюркский ID", который позволяет гражданам стран-участниц использовать национальные удостоверения личности вместо паспортов при пересечении границ. На сегодня система уже функционирует между Азербайджаном и Турцией, Кыргызстаном и Казахстаном, а также в Узбекистане.

"Дальнейшая реализация этих инициатив будет способствовать формированию более взаимосвязанного, мобильного и цифрового интегрированного пространства тюркского мира", - подчеркнул Омуралиев.

Он добавил, что развитие цифровой торговли и укрепление кибербезопасности являются важнейшими факторами национальной безопасности, экономической стабильности и региональной устойчивости, отметив инициативу президентов Казахстана и Узбекистана в этом направлении.