"Ужасы" пропаганды: Армения-2031 и мечты Карапетяна

Автор: Лейла Таривердиева

В соцсетях гуляет пропагандистский ролик, повествующий о том, какой будет Армения в 2031 году, если у власти останется Никол Пашинян и туда вернутся азербайджанцы. Совершенно убогий продукт, сгенерированный нейросетью, сварганен в слезливо-сопливом стиле, присущем армянской пропаганде. Мамаша рассказывает сыночку, что голосовала в 2026 году за Пашиняна и вот, чем все закончилось. Снят ролик явно по заказу реваншистской оппозиции, не исключено, что из карапетяновской тусовки. Выглядит все это очень глупо и смешно, особенно жалостливо-растерянные физиономии героев видео.

Между прочим, для армянских реваншистов это уже традиция.

Помнится, перед внеочередными парламентскими выборами 2021 года оппозиция тоже распространяла такую убогую видео-пропаганду. Очень повеселил ролик, в котором азербайджанский "гаишник" останавливает на дороге и штрафует водителя-армянина. А особенно смешно стало после того, как, спустя год, на дороге Горис-Гафан армянин действительно был остановлен дорожной полицией Азербайджана и ему был выписан штраф. Дело в том, что один из участков этой дороги, построенной в советское время, проходит по азербайджанской территории. Мы смеялись, а наши соседи замерли от ужаса - до того пророческим оказался предвыборный ролик реваншистов.

А вот еще один плод пропаганды. Его наверняка тоже все помнят. Злобные бородатые азербайджанские силовики конфискуют у пожилого рыбака-армянина рыбу, пойманную в Севане. Рыбак весь в страданиях и рвет избирательный бюллетень в поддержку Пашиняна.

Так же отказывается от поддержки Никола Пашиняна героиня еще одного ролика. Мамаша, дочь которой вслух читает учебник истории, в котором говорится, что Шуша это азербайджанский город, выпадает в осадок и выбрасывает бюллетень за правящую партию в мусор.

Эти инструменты не помогли реваншистам выиграть выборы. И это несмотря на то, что Армения проиграла войну, потеряла захваченные земли и осталась у разбитого корыта. Но оппозиция рассчитывает продолжить давить на психику армянского общества своей видео-продукцией. Чтобы оно осознало, какой "бедой" грозит ему сохранение власти Николом Пашиняном. Возвращение азербайджанцев в Армению выбрано реваншистами в качестве главного козыря против действующей власти.

Особенно старается манипулировать этим аргументов Самвел Карапетян и его партия. В ходе предвыборной агитации российского миллиардера перспектива возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев на родные земли стала основной страшилкой, которой он пытается выгодно противопоставить себя Николу Пашиняну.

В каждом своем выступлении, в каждой записи в соцсетях Карапетян расписывает страшные картины будущего Армении в случае возвращения азербайджанцев. Он призывает не голосовать за Пашиняна, чтобы азербайджанцы не вернулись в Сюник, Варденис и так далее, потому что это самое ужасное, что может случиться с Арменией. Эскалация, напряженность, новая война и потери в этом случае Арменией территорий - это мелочи. Главное - не пустить назад азербайджанцев. А для этого надо выбрать его, Самвела, который ни за что не позволит коренному народу вернуться на земли своих предков. Он ляжет поперек порога, чтоб не прошли, что угодно сделает для сохранения "чистоты" Армении.

При этом миллиардер, считающий, что его миллиарды решают все, обещает сепаратистам азербайджанские земли, утверждая, что рано или поздно они вернутся в Карабах и заживут там на своих условиях припеваючи, как прежде. И абсолютно исключает перспективу возвращения азербайджанцев на те земли, где жили веками и откуда были изгнаны в результате этнических чисток. Карапетян требует от Пашиняна публично поклясться, что нога азербайджанца не ступит в Армению.

Не ступит? Серьезно?

Племянник миллиардера Нарек Карапетян, возглавляющий список кандидатов карапетяновской партии, внедрился на сайт закупок госимущества Армении и чуть не получил удар, обнаружив, что в списке стран, гражданам которых разрешено участвовать в аукционах по продаже недвижимости и земельных участков в РА, появился Азербайджан. Это новшество Карапетян-младший постарался представить, как якобы условие, поставленное Азербайджаном Армении для подписания мирного договора.

Если верить Карапетяну, в начале марта Комитет кадастра Армении сообщил, что граждане Азербайджана владеют в стране 8 объектами недвижимости, включая квартиры, жилой дом и строение общественного назначения. Из этого реваншист делает вывод, что в случае сохранения власти Пашиняном будет реализована программа переселения азербайджанцев в Армению.

Интересно наблюдать, как политические силы Армении манипулируют цифрами. Когда речь была об ответственности за этнические чистки, все кричали о якобы преувеличении количества азербайджанского населения, которого, как утверждали в Ереване, было на момент начала конфликта только несколько десятков. "Не было в Армении 250 тысяч азербайджанцев", - вопила пропаганда. Та же пропаганда, которая сегодня говорит о 300 тысячах азербайджанцах, возвращение которых "угрожает" армянам. Реваншисты считают, что 250 тысяч это не так "страшно", чтобы отобрать у Пашиняна голоса.

Что ж, определенные плюсы в этом есть. По крайней мере, в Армении признали, что устроили этническую чистку сотен тысяч азербайджанцев. Прежде некоторые политики договаривались до того, что видят азербайджанцев впервые в жизни. Тема этнических чисток в Армении не поднималась и на международной арене. Этих сотен тысяч людей словно не было вообще. Только в декабре 2024 года в стенах ООН впервые вспомнили о них. Во время рассмотрения в рамках 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации периодического доклада Армении, член Комитета Чунг Чинсунг выразила удивление тем фактом, что в докладе звучит множество претензий к Азербайджану, в то время, как в Армении не проживает ни одного азербайджанца. Член Комитета попросила разъяснений от представителя Армении. Вспотевшим от волнения представителям армянской делегации пришлось признать, что азербайджанцы в Армении не проживают. Правда, объяснить, куда подевались в одночасье 250 тысяч человек, объяснить так и не смогли.

Так что, приветствуем признание бандой Самвела Карапетяна неоспоримого факта изгнания из Армении второй по численности этнической группы. Хотя реваншисты стараются смягчить негативный эффект для Армении, заменяя "возвращение" на "переселение", эта хитрость не меняет сути.

Понимает ли Самвел Карапетян, что если армянские избиратели будут так глупы, что откажутся от мира, проголосовав за реваншиста, никакие покровители не сумеют обеспечить ему того комфорта, в каком правил карабахские клан. Сегодня все иначе, иные реалии, иной геополитический расклад и совсем другой Азербайджан. Неужели он думает, что ему удастся увернуться от темы возвращения азербайджанцев в Армению, если он хотя бы заикнется о возвращении армян в Азербайджан?

О том, что ждет Армению в случае прихода к власти реваншистов, мы можем объяснить соседям безо всяких роликов. Поясним словами Президента Азербайджана, прозвучавшими в Зангилане: в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности.