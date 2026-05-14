В Ханкенди состоялись презентация и выставка, посвященные культурному наследию

В Карабахском университете в городе Ханкенди были организованы церемония презентации и выставка под названием "След Карабаха - ценности, живущие в искусстве".

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие состоялось при совместной организации Карабахского университета и Общественного объединения "Региональное правовое и экономическое просвещение".

В рамках проекта были продемонстрированы портреты выдающихся личностей Карабаха, выполненные в особой технике. Автором представленных на выставке работ является мастер прикладного искусства Минара Мехди. Выступившая на церемонии открытия председатель Общественного объединения "Региональное правовое и экономическое просвещение" Арзу Багирова подчеркнула важность сохранения и пропаганды культурного наследия Карабаха. Она отметила, что искусство играет важную роль в сохранении национальной памяти, а донесение наследия гениальных личностей Карабаха до будущих поколений является моральным долгом каждого. Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов высоко оценил значимость выставки, отметив, что подобные проекты вносят вклад в оживление культурной жизни региона и пропаганду культурного наследия.

Руководитель программы факультета искусств Карабахского университета Гюльшан Гасымзаде и декан Тюркер Гасымзаде в своих выступлениях также отметили, что проект играет важную роль в формировании эстетического мировоззрения студентов и развитии их знаний и навыков в области искусства.

В художественной части мероприятия студентами факультета искусств были представлены музыкальные номера. Выступления, отражающие дух Карабаха, были встречены участниками с интересом. В завершение состоялся осмотр выставки и были сделаны памятные фотографии. Было отмечено, что проект "След Карабаха - ценности, живущие в искусстве" является одной из значимых инициатив по сохранению и передаче будущим поколениям богатого культурного наследия региона посредством искусства.