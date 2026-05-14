В Азербайджане завершился фестиваль перед WUF13

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, в различных городах Азербайджана был организован фестиваль WUF13 с целью информирования общественности страны об этом престижном международном мероприятии.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании, фестиваль прошел в городах Губа, Лянкяран, Габала, Шеки, Мингячевир, Гянджа, Ханкенди и Сумгайыт, а завершился итоговым мероприятием в Баку. Городские фестивали WUF13 в общей сложности объединили более 115 тысяч человек в 9 городах.

Программа фестиваля состояла из двух основных частей. В первой половине дня в высших учебных заведениях городов, где проходили мероприятия, были организованы информационные сессии, посвященные WUF13. В рамках этих сессий участникам подробно рассказали о целях форума, принципах устойчивого градостроительства и приоритетах Азербайджана в сфере урбанизации.

Во второй половине дня проходили общественные программы под открытым небом. Вечерняя программа включала интерактивные мероприятия, образовательные игры, презентации и общественные обсуждения. Широкой аудитории были представлены такие актуальные темы, как устойчивое развитие городов, инклюзивная городская среда, инновационные урбанистические решения и города будущего.

Участники фестиваля также получили возможность ближе ознакомиться с основными идеями и международным значением WUF13. Мероприятия, охватившие различные возрастные группы, вызвали большой интерес у участников и позволили жителям городов по-новому взглянуть на жилые пространства будущего.

Отмечается, что городские фестивали WUF13 не только обеспечили широкое общественное участие по всей стране, но и внесли важный вклад в усиление просветительской работы в направлении формирования устойчивых и инклюзивных городов.