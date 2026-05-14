В Баку избран генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга

Фуад Керимли избран генеральным секретарем Платформы неправительственных организаций Глобального Юга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было объявлено 14 мая в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

Также избраны четыре заместителя по региональным направлениям.

Генеральный секретарь будет возглавлять организацию в течение пяти лет, заместители будут курировать соответствующие региональные направления.

Отметим, что в мероприятии принимают участие представители НПО из 114 стран, представляющих регионы Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского бассейна.