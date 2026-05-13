Новая цифровая эпоха для тюркского мира

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда-то Туркестан был перекрестком цивилизаций - здесь пересекались шелковые пути, здесь торговали специями и идеями, здесь покоится Ходжа Ахмет Ясави, чья белоснежная мечеть вот уже семь столетий смотрит на степь с невозмутимым достоинством вечности. 15 мая этот древний город принимает лидеров, от решений которых зависит, каким окажется тюркский мир в следующие двадцать лет. Неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие" - не протокольный ритуал с отглаженными речами и согласованными коммюнике. Это момент, когда цивилизация задает себе вопрос: на каком языке будет думать ее будущее?

Мало кто в мире отдает себе отчет в масштабах того, что сегодня представляет собой Организация тюркских государств. Принято считать ее чем-то региональным, периферийным, декоративным. Сие есть ошибка - дорогостоящая и, возможно, непоправимая для тех, кто ее совершает. По данным Секретариата ОТГ, совокупный ВВП государств организации в 2024 году превысил 2,1 триллиона долларов. Совокупный торговый оборот стран объединения достиг 1,1 триллиона долларов. Население тюркских государств на начало 2025 года составляет 178,8 миллиона человек - 2,8% населения всей планеты. По площади территории тюркские государства занимают седьмое место в мире, а по объему ВВП входят в четырнадцатку крупнейших экономик планеты.

Повторим: четырнадцатая экономика мира - и при этом организацию продолжают воспринимать как региональный клуб по интересам.

Цифры наглядно показывают общую картину. В первом квартале 2025 года средний темп роста экономик тюркских государств составил 5,04% - более чем вдвое превысив среднемировой прогноз Всемирного банка в 2,3%. Кыргызстан вырос на 13,1%, Узбекистан - на 6,8%, Казахстан - на 5,6%. Сравните: Германия в этом же периоде стагнирует, Франция еле-еле дотягивает до 1%, Япония борется с рецессией. Тюркский мир растет - быстро, уверенно, с молодым населением за спиной и колоссальными природными ресурсами под ногами. Но рост без технологического суверенитета - это рост батрака, который работает все усерднее, пока хозяин меняет правила игры.

За последние десять лет страны ОТГ значительно нарастили торговые отношения. Совокупный торговый оборот тюркских государств с миром в 2023 году достиг около 1,2 триллиона долларов, тогда как товарооборот внутри организации вырос до 42,3 миллиарда долларов. Но вот цифра, которая должна держать тюркских лидеров в постоянном беспокойстве: внутренняя торговля между членами ОТГ составляет лишь 7% от общего торгового оборота - около 57 миллиардов долларов. Несколько лет назад эта доля была лишь 3%, так что прогресс налицо. Но цель - довести ее до 10% как можно быстрее. Семь процентов - при общем потенциале, который при правильной политике мог бы удвоиться за пять лет.

Организация была основана 3 октября 2009 года в Нахчыване - азербайджанском анклаве, ставшем местом рождения крупнейшего тюркского объединения современности. Основателями выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан вступил позже. В ноябре 2021 года на стамбульском саммите организация была реструктурирована и приняла нынешнее название. За пятнадцать лет пройден путь от переговорной площадки до полноценной международной структуры: сегодня ОТГ координирует многостороннее сотрудничество более чем в 35 секторах - от торговли, энергетики и транспорта до образования, инноваций, цифровизации, здравоохранения, экологии и освоения космоса.

Архитектура организации впечатляет своей разветвленностью. Под эгидой ОТГ функционируют TÜRKSOY - Международная организация тюркской культуры, парламентская ассамблея TURKPA со штаб-квартирой в Баку, Тюркская академия в Астане, Тюркский деловой совет в Стамбуле, Тюркский инвестиционный фонд, Центр кочевых цивилизаций в Бишкеке. Тюркский инвестиционный фонд запущен с капитализацией в 600 миллионов долларов и начинает финансирование стратегических проектов в области МСБ, логистики, ИКТ и зеленой промышленности. Стратегическим компасом служит "Видение тюркского мира - 2040", принятое на стамбульском саммите и задающее горизонт интеграции от торговли до науки, от правовой гармонизации до культурного единства. Девятнадцать направлений сотрудничества - и среди них цифровая экономика уже занимает место в первом ряду.

Туркестанский саммит вырастает из конкретной институциональной логики. На октябрьском Габалинском саммите 2025 года, принятая Габалинская декларация определила инновации, искусственный интеллект, космические технологии, транспортные коридоры и цифровую связанность в качестве стратегических приоритетов экономического роста. Инициатива Казахстана провести Неформальный саммит по искусственному интеллекту и цифровому развитию в Туркестане была поддержана. Иными словами, нынешний саммит - не импровизация, а следствие осознанного коллективного решения. Тюркские государства смотрели на мировую гонку за ИИ и решили: сидеть на трибуне больше нельзя.

Между тем мировая гонка уже набрала крейсерскую скорость. McKinsey Global Institute оценивает вклад искусственного интеллекта в глобальную экономику к 2030 году в 13 триллионов долларов. PwC в докладе "Sizing the Prize" называет цифру в 15,7 триллиона. Goldman Sachs предупреждает о автоматизации до 300 миллионов рабочих мест - при одновременном создании совершенно новых индустрий. Евросоюз принял AI Act - первый в мире комплексный закон об искусственном интеллекте. Китай ввел регуляторные механизмы контроля над генеративными системами. США действуют через президентские исполнительные приказы и стандарты NIST. Тюркские государства оказались перед простым, жестоким выбором: либо выработать собственную позицию сейчас, либо принимать чужие правила потом - без права голоса.

Здесь нельзя не говорить об Азербайджане. На Габалинском саммите, прошедшем под председательством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан принял председательство в ОТГ от Кыргызстана. Баку давно перестал быть лишь нефтяной столицей с красивыми бульварами. Сервис ASAN, созданный в 2012 году и объединивший сотни государственных услуг в единую экосистему, был признан ООН лучшей практикой публичного управления - дважды. Межсессионный центр ООН по государственным инновациям в Баку - еще одно признание того, что азербайджанская модель цифрового государства работает. Индекс электронного правительства ООН фиксирует устойчивый прогресс Азербайджана в группе государств с высоким уровнем развития цифровых услуг. Опыт Баку - это не теория. Его изучают, его копируют, его преподают.

На Габалинском саммите президент Токаев выдвинул инициативу создания единого цифрового транспортно-логистического центра для интеграции национальных инфраструктурных планов и модернизации, основанной на применении ИИ. Казахстан - не случайный хозяин тюркского цифрового диалога. Страна охватила широкополосным интернетом более 98% населенных пунктов, создала "Правительственный шлюз", интегрировавший сотни государственных сервисов. Казахстан привлек свыше 7 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2025 года. Узбекистан ускорил реформы в сфере ИКТ. Бишкек объявлен "Цифровой столицей" на 2025 год. В сентябре 2024 года Комиссия ОТГ по общему алфавиту тюркского мира согласовала единый алфавит из 34 букв на основе латиницы - отказ от кириллицы, навязанной советской властью. Единый алфавит - это не лингвистика. Это архитектурное решение: тюркоязычные корпуса данных, которые теперь можно унифицировать, тюркоязычные языковые модели, которые теперь можно строить на общей основе.

ОТГ объявила о планах запуска спутника "12U OTS-SAT" под флагом организации в 2026 году. Это - тюркский взгляд из космоса. Буквально. Совместный спутник означает совместный мониторинг, совместную связь, совместную навигацию. Новый механизм "ОТГ+" позволит организации гибко взаимодействовать с внешними партнерами и международными организациями - ООН, ОИС, Лигой арабских государств, Африканским союзом. Секретарь-генерал ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что организация сегодня координирует многостороннее сотрудничество более чем в 40 секторах - и это отражает нарастающую конвергенцию государств-членов и растущее международное признание ОТГ.

На Бишкекском саммите ОТГ по ИИ в октябре 2024 года была поставлена задача разработки ИИ-стратегий тюркского мира, продвижения инноваций, использования искусственного интеллекта для сохранения тюркских языков, привлечения инвестиций в ИИ-проекты и стартапы, а также урегулирования этических и правовых вопросов применения ИИ. Туркестанский саммит - следующая ступень этого восхождения. Уже на уровне глав государств, уже с политическим весом, необходимым для принятия настоящих решений. Туркестан смотрит на этот разговор без спешки - и именно в этом его урок. Но сначала один малоизвестный факт, который стоит держать в уме.

... Когда португальцы в XV веке картографировали африканское побережье, они делали нечто большее, чем рисовали линии. Они решали, какие гавани войдут в лоцманские справочники, какие маршруты станут "главными", а какие останутся безымянными. Карта - это не отражение реальности. Карта - это власть над реальностью.

Сегодня языковые модели - это новые карты. GPT-5 обучен на корпусе, где английский составляет около 93% данных. Это означает: когда модель рассуждает об "общечеловеческих ценностях" - она рассуждает о ценностях, отфильтрованных через англосаксонскую матрицу. Не по злому умыслу. По арифметике. Тюркский мир в этой арифметике почти не существует.

Парадокс в том, что тюркские языки обладают именно тем, чего не хватает глобальным моделям: глубиной.

К примеру, кыргызское слово "сагынч" не переводится одним английским словом. Это тоска по любимому человеку, который далеко. Это смешанные с теплотой воспоминания и ощущение его отсутствия. Португальцы называют похожее "саудаде" и считают его культурным сокровищем, предметом философских трактатов. "Сагынч" в глобальной модели - это в лучшем случае "ностальгия". Нюанс стерт. Культура оцифрована в потерю.

Таких слов - тысячи. И каждое несет в себе не просто значение, а способ видеть мир, который не дублируется ни в одном другом языке Земли.

История знает прецедент.

В IX веке Аббасидский халифат имел Байт аль-Хикму - Дом мудрости, где греческие, индийские, персидские тексты переводились, комментировались и переосмыслялись. Аль-Хорезми - тюрок по происхождению - там создал алгебру. Байт аль-Хикма не переводила чужое знание. Она его присваивала, переплавляла и возвращала миру уже как свое.

Байт аль-Хикма XXI века - это датасет и языковая модель. Тюркский мир должен сплотиться и создать нечто свое. Тот, кто сможет обучить, к примеру, тюркский GPT, создаст инфраструктуру, через которую тюркская цивилизация будет думать о себе и говорить с миром на собственных условиях.

Ходжа Ахмед Ясави писал "Диван-и-Хикмет" не на арабском - не потому что не знал его. Знал блестяще. Он писал по-тюркски, потому что понимал: слово достигает сердца только на родном языке. Его стихи разошлись от Анатолии до Сибири - не несмотря на тюркский язык, а благодаря ему.

Восемь веков спустя этот урок переформулирован в терминах токенов и обучающих корпусов. Но суть та же.

К 2030 году рынок генеративного ИИ достигнет 1,3 триллиона долларов. США создали OpenAI. Китай - Ernie и Qwen. Европа строит Mistral. Каждый из этих проектов - не просто технологический продукт. Это цивилизационная ставка: мой язык, мои категории, мои умолчания будут встроены в то, как человечество станет думать следующие десятилетия.

Тюркский мир уже не смотрит на эту игру со стороны, ибо у него есть то, чего нет у других: 200 миллионов носителей языков одной семьи, общая история глубже большинства современных государств и - впервые за века - организация, объединяющая их под одной крышей.

Шелковый путь никогда не был просто дорогой для шелка. По нему двигались идеи, религии, математика, поэзия - и все это рождалось в сердце тюркского мира, передавалось его руками, охранялось его волей.

Следующий путь пролегает через серверные стойки и обучающие датасеты. Он невидим - и поэтому важнее всех предыдущих. Видимые дороги можно перекрыть. Невидимые - нет. И именно поэтому ОТГ строит его сейчас: не догоняя, а прокладывая.

Нынешний Саммит станет моментом, когда шесть государств, говорящих на языках одного корня, смотрят друг другу в глаза и произносят то, что их предки знали без слов: мы - одна цивилизация. Разделенная веками, воссоединяемая волей.