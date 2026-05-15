ОТГ надеется на скорый консенсус по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям

Организация тюркских государств (ОТГ) надеется на скорый консенсус между государствами-членами по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по случаю неформального саммита организации, который состоится сегодня в Туркестане (Казахстан).

"ОТГ продолжает добиваться значительных успехов в укреплении экономического сотрудничества между государствами-членами. В настоящее время под эгидой ОТГ действует 58 механизмов сотрудничества, охватывающих практически все сферы экономики. Ключевыми инструментами, поддерживающими эти усилия, являются Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в размере 600 миллионов долларов США, который способствует взаимным инвестициям, стимулирует инновации и развивает предпринимательство, особенно среди малого и среднего бизнеса. Не менее важную роль играет Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран (TCCI), объединяющий более 2 миллионов компаний и способствующий практическому взаимодействию между предпринимателями. В настоящее время мы работаем над надлежащей институционализацией TCCI", - сказал он.

Омуралиев напомнил, что в прошлом году в рамках ОТГ была запущена Сеть содействия инвестициям тюркских государств (TurkIPAnet), которая будет способствовать развитию сотрудничества, стимулирующего инвестиции, инновации и устойчивое развитие во всём тюркском регионе.

"В прошлом году были проведены первые заседания недавно созданного Совета центральных (национальных) банков стран-участниц ОТГ и Тюркского совета по "зелёным" финансам (TGFC), который нацелен на развитие рынка капитала в регионе ОТГ для "зелёной" экономики, а также на расширение сотрудничества между государствами-членами ОТГ в сфере денежно-кредитной политики, развития платёжных систем и финансовых технологий. В прошлом году мы также начали полноценное сотрудничество между подразделениями финансового мониторинга и антимонопольными органами стран-членов ОТГ, что в дальнейшем укрепит наше экономическое взаимодействие", - отметил он.

Кроме того, заключение соглашения о свободной торговле услугами и инвестициям также имеет жизненно важное значение для увеличения внутрирегиональной торговли в рамках ОТГ, и я надеюсь, что государства-члены ОТГ достигнут консенсуса по этому вопросу в ближайшем будущем. Более того, после вступления в силу Соглашения о партнёрстве в области цифровой экономики (DEPA), подписанного в рамках 11-го саммита ОТГ в Бишкеке, мы ожидаем, что уровень доверия к электронным транзакциям между государствами-членами ОТГ возрастёт, что откроет путь к расширению электронной торговли в регионе", - сказал генсек ОТГ.

Омуралиев отметил, что все эти инициативы в рамках ОТГ направлены на интеграцию экономик тюркских государств, что оказывает положительное влияние на углубление торговли и инвестиций в регионе.