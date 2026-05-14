Роб должен сидеть в тюрьме: желательно - в бакинской, но можно и в ереванской

Автор: Акпер Гасанов

Правоохранительная система Армении должна привлечь экс-президента Армении Роберта Кочаряна к правовой ответственности. Короче говоря, Кочарян "должен сидеть". Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, пока этого не произойдет, власти не смогут никого убедить в том, что в Армении есть справедливое правосудие.

"Самое большое обвинение в мой адрес, на которое мне очень сложно ответить, заключается в следующем: люди спрашивают, почему Роберт Кочарян находится на свободе", - отметил Пашинян.

И это был важный политико-правовой сигнал. По сути, речь идет о ключевом тесте для всей действующей власти в Армении: способна ли она довести до конца процесс установления справедливости или же останется заложницей старых элит и их влияния.

Особую значимость этим словам придает контекст. Практически одновременно с заявлением Пашиняна стало известно о проведении обысков в спитакском офисе партии "Армения" - политической силы, возглавляемой Кочаряном. По имеющейся информации, ряд лиц был задержан и арестован. Это свидетельствует о том, что процесс не ограничивается риторикой и приобретает вполне конкретные юридические очертания.

При этом сам Пашинян подчеркнул принципиально важную деталь: он не хочет, чтобы сложилось впечатление, будто пришел к власти для решения личных вопросов или сведения счетов с политическими оппонентами. Именно поэтому, по его словам, дело Кочаряна должно решаться исключительно на институциональном уровне. И, судя по происходящему, именно так оно и развивается - через действия правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы.

Однако вопрос Кочаряна - это не только внутренняя армянская повестка. Это также проблема региональной безопасности и исторической ответственности. В идеале, с точки зрения международного права и справедливости, было бы логично увидеть его на одной скамье подсудимых с бывшими главарями карабахской хунты, которые уже понесли наказание в результате судебного процесса в Баку. Ведь Кочарян - не просто бывший президент Армении, но и один из ключевых деятелей сепаратистского режима в Карабахе на раннем этапе его существования.

Не случайно с февраля 2022 года он официально объявлен Азербайджаном в розыск. Азербайджанская сторона выдвигает против него целый комплекс серьезных обвинений: участие в создании и управлении незаконными структурами на международно признанных территориях Азербайджана, пропаганда национальной вражды, финансирование незаконных вооруженных формирований, военные преступления и преступления против человечности. В этот перечень входит и обвинение в причастности к Ходжалинскому геноциду, а также к насильственному изгнанию азербайджанского населения с родных земель в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

Таким образом, речь идет не просто о политике, утратившем власть, а о фигуре, вокруг которой сосредоточен целый комплекс обвинений, имеющих как внутреннее, так и международное измерение. И это существенно повышает ставки в вопросе о его ответственности. При этом, конечно же, не менее важным является и антикоррупционный аспект.

Генеральная прокуратура Армении через Управление по конфискации имущества незаконного происхождения продолжает гражданский процесс против семьи Кочаряна. Речь идет о десятках объектов недвижимости, акциях в крупных компаниях и многомиллионных активах, законность происхождения которых экс-президент не может убедительно доказать.

В армянском обществе Кочарян давно ассоциируется с символом олигархического обогащения эпохи 1990-х и 2000-х годов. Его имя стало нарицательным в контексте сращивания власти и крупного бизнеса. И именно сохранение этих активов, по мнению многих наблюдателей, является одной из ключевых причин его стремления вернуться к власти.

Есть и иная причина. Пашинян не случайно использует термин "трехглавая партия войны", имея в виду союз Кочаряна с такими фигурами, как Самвел Карапетян и Гагик Царукян. Этот альянс, по мнению действующей армянской власти, представляет собой реваншистский блок, ориентированный на пересмотр итогов последних лет и отказ от мирного процесса с Азербайджаном.

Да, в случае прихода этих сил к власти в Армении существует высокая вероятность свертывания всех переговорных инициатив и возврата к логике конфронтации. Более того, не исключено, что такие силы будут действовать в интересах внешних игроков, заинтересованных в дестабилизации региона и возобновлении конфликта.

Именно в этом контексте тезис о том, что "Кочарян должен сидеть", приобретает не только правовой, но и стратегический смысл. Речь идет о предотвращении реванша сил, которые ассоциируются с войной, коррупцией и авторитарными практиками.

Для Армении это вопрос институциональной зрелости. Способна ли эта страна обеспечить независимость судебной системы? Может ли она довести до конца дела против бывших лидеров, не скатываясь в политические репрессии? И, наконец, готова ли она признать и осмыслить сложные страницы своей новейшей истории?

Ответы на эти вопросы во многом определят будущее Армении - как внутри страны, так и на международной арене. И дело Кочаряна становится своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей, в каком направлении движется армянское государство.