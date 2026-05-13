Азербайджанский борец выиграл "золото" Евро

Представитель сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Али Джавадлы стал чемпионом Европы среди спортсменов до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский борец, выступающий в весовой категории до 45 кг, в финале чемпионата Европы в Самоков (Болгария) встретился с россиянином Умаром Богатыревым.

Джавадлы полностью доминировал в схватке и одержал уверенную победу со счетом 9:1, завоевав золотую медаль континентального первенства U-17.