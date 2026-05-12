Трамп допустил визит в Россию в 2026 году

Глава американской администрации Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в текущем году.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

"Это может [произойти]. Я сделаю все, что необходимо [для урегулирования в Украине]", - заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года. "И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной", - отметил он, добавив, что он "уже добился урегулирования восьми конфликтов".

По мнению американского лидера, урегулирование в Украине "все ближе".