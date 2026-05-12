https://news.day.az/autonews/1833927.html

Гонки на детских машинках в Германии - ВИДЕО

В Германии уже около 30 лет проводят необычные гонки на детских машинках. Как передает Day.Az, видео соревнований широко распространилось в сети. В основе заездов - толокары Big Bobby для детей до 3 лет, которые специально усиливают и модернизируют. Участники управляют ими в лежачем положении и разгоняются до 90 км/ч.