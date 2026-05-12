На WUF13 примут участие как представители местных органов власти, так и центрального правительства Великобритании

На WUF13 в Баку примут участие как представители местных органов власти, так и центрального правительства Великобритании.

Об этом, отвечая на вопрос Day.Az, сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на прощальном мероприятии с представителями СМИ.

"Это событие примерно уровня COP29. Все остальное уже кажется немного проще. То есть для любого другого города это было бы масштабнейшим вызовом, но в случае с Азербайджаном мы знаем, что организаторы полностью готовы и держат все под контролем.

Для Великобритании это важное мероприятие. У нас будет представительство как со стороны высокопоставленных представителей местных органов власти, так и центрального правительства. Также будут представители бизнеса, поскольку в наших экономических отношениях с Азербайджаном такие сферы, как дизайн, архитектура и градостроительство, играют крайне важную роль и представляют для нас большой интерес.

Кроме того, будут представлены и организации гражданского общества. Одна из причин, по которой я покидаю пост 24 мая, - желание быть здесь, чтобы поддержать британскую делегацию в течение этой важной недели, а затем отправиться в Африку. Мой преемник прибудет уже после этого, и я с большим нетерпением этого жду", - сказал посол.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.