https://news.day.az/world/1833715.html США могут возобновить операции в Ормузском проливе США в ближайшее время могут либо возобновить военные операции в Ормузском проливе, либо принять более жёсткие меры против Ирана. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News. Трамп, утверждая, что фактический контроль над Ормузским проливом является единственным оружием Тегерана, продолжил:
США могут возобновить операции в Ормузском проливе
США в ближайшее время могут либо возобновить военные операции в Ормузском проливе, либо принять более жёсткие меры против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.
Трамп, утверждая, что фактический контроль над Ормузским проливом является единственным оружием Тегерана, продолжил:
"Мы бы открыли пролив. Я просто оказывал услугу некоторым странам, которые просили этого не делать. Но, повторяю, мы бы его открыли. И мы легко можем к этому вернуться", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Ирана, Трамп заявил:"Не знаю. Либо это, либо что-то более серьёзное".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре