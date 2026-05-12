США могут возобновить операции в Ормузском проливе

США в ближайшее время могут либо возобновить военные операции в Ормузском проливе, либо принять более жёсткие меры против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

Трамп, утверждая, что фактический контроль над Ормузским проливом является единственным оружием Тегерана, продолжил:

"Мы бы открыли пролив. Я просто оказывал услугу некоторым странам, которые просили этого не делать. Но, повторяю, мы бы его открыли. И мы легко можем к этому вернуться", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Ирана, Трамп заявил:"Не знаю. Либо это, либо что-то более серьёзное".