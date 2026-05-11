В Мьянме найден гигантский рубин

В Мьянме обнаружен один из крупнейших рубинов в истории страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведское издание Expressen, рубин весом около 11 тыс. карат (примерно 2,5 кг) нашли шахтеры возле города Могок, известного своими месторождениями драгоценных камней, передает Day.Az.

По данным местных властей, рубин стал вторым по величине, когда-либо найденным в этой юго-восточноазиатской стране. Эксперты отмечают его редкий чистый цвет и высокое качество, благодаря чему стоимость камня может превысить цену крупнейшего рубина страны.

Находку сделали еще в середине апреля, однако официально о ней объявили только сейчас. Рубин был представлен публике президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.