Саудовская Аравия примет участие в WUF13

Делегацию Саудовской Аравии на тринадцатой сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку, возглавит министр муниципалитетов и жилищного строительства страны Маджид бин Абдулла аль-Хогайль.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило официальное государственное информационное агентство Саудовской Аравии.

Целью визита является укрепление международного сотрудничества в сферах градостроительства, жилищной политики и устойчивого развития городов.