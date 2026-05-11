Саудовская Аравия примет участие в WUF13

Делегацию Саудовской Аравии на тринадцатой сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку, возглавит министр муниципалитетов и жилищного строительства страны Маджид бин Абдулла аль-Хогайль.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило официальное государственное информационное агентство Саудовской Аравии.
Целью визита является укрепление международного сотрудничества в сферах градостроительства, жилищной политики и устойчивого развития городов.
