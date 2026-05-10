Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах против США и Израиля
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых шагах в рамках противостояния с США и Израилем.
Как передает Day.Az, об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Согласно информации источника, заявление прозвучало во время официальной встречи Хаменеи с командующим центральным штабом Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи. В ходе встречи верховному лидеру был представлен доклад о текущем состоянии армии страны, после чего он объявил о новых мерах и подчеркнул необходимость продолжения "решительного противостояния врагам".
Абдоллахи, в свою очередь, заявил о наличии у Ирана необходимых стратегических планов, вооружения и техники. По его словам, Вооруженные силы республики находятся в высокой оборонительной и наступательной готовности и способны "быстро и решительно" ответить на возможные действия США и Израиля.
Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после ранений, полученных в результате ударов США и Израиля по Ирану. По данным СМИ, он получил травмы спины и колена после падения, вызванного взрывом.
