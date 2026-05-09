Стало известно о двух новых случаях заражения хантавирусом
В Европе выявили два новых случая заболевания, которое может быть хантавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, о них стало известно в пятницу, 8 мая. Первый случай зафиксирован у испанки, а второй - на островах Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике.
В статье есть подробности только о первом пациенте: жительница Испании обратилась в больницу с "легкими респираторными симптомами". Ей должны были сделать тест на хантавирус. Детали о втором заболевшем не приводятся.
"Однако этот случай наглядно демонстрирует, насколько широко могут распространяться инфекционные заболевания в эпоху современных путешествий", - замечает Reuters.
Напомним, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены восемь случаев заражения, из них трое человек не выжили.
Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.
