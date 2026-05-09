Президент Ильхам Алиев: С решением вопросов, связанных с проживанием, образованием, решаются и вопросы занятости

Конечно, с решением вопросов, связанных с проживанием, образованием, решаются и вопросы занятости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

"Даны все соответствующие поручения по обеспечению здесь занятости граждан - естественно, предоставляются рабочие места в государственном секторе, а также создаются условия для занятости в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве и растениеводстве. Помимо этого, в Джебраильском районе функционирует промышленная зона "Экономическая зона долины Араз", мы предусмотрели там обширную территорию, выделено 200 гектаров. В этой промышленной зоне сейчас 20 резидентов, они уже приступили к производству. Она тоже находится недалеко отсюда и будет расширяться. Должен также отметить, что на освобожденных территориях мы планируем создание всего двух промышленных зон - одну в Агдаме, другую в Джебраиле", - заявил Президент Ильхам Алиев.