Хантавирус не является новым COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети X.

Он обратился к жителям Тенерифе и сообщил, что, несмотря на серьезность ситуации со штаммом Andes хантавируса, выявленным на судне MV Hondius, текущий риск для общественного здоровья оценивается как низкий.

Глава ВОЗ отметил, что слово "эпидемия" вновь вызывает у людей ассоциации с тяжелой пандемией 2020 года, однако подчеркнул, что речь не идет о новом COVID-19.

По его словам, ВОЗ провела тщательную оценку рисков, и для людей, находящихся в Тенерифе, угроза остается низкой.

Гебрейесус также сообщил, что в настоящее время на борту судна нет пассажиров с симптомами заболевания. Он добавил, что эксперты ВОЗ работают на месте и обеспечены необходимыми медицинскими средствами, а власти Испании разработали поэтапный план безопасной эвакуации пассажиров.

Согласно плану, пассажиров доставят в промышленный порт Гранадилья, расположенный вдали от жилых зон, после чего на закрытом транспорте по контролируемому маршруту отправят в их страны.

Он заверил, что контакта пассажиров с населением не будет.