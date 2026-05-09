Одна из стран пообещала передать Украине все свои истребители F-16

Министр обороны Бельгии Те Франкен заявил, что к 2029 году королевство намерено передать Украине все 53 имеющихся у Бельгии истребителя F-16.

Как передает Day.Az, об этом пишет журнал Vif со ссылкой на главу оборонного ведомства.

При этом министр признал, что, несмотря на обещания, данных два года назад, Киеву до сих пор не передали ни одного самолета.

Также отмечается, что первые семь машин должны прибыть в 2026 году. Из них четыре самолета будут поставлены в небоеспособном состоянии - их предполагается использовать как учебные тренажеры.

Издание подчеркивает, что на текущий момент Бельгия не отправила Украине ни одного F-16, хотя прежнее правительство обещало Володимиру Зеленскому направить первые два истребителя еще в 2024 году.

Причину задержки связывают с переносами поставок заказанных Бельгией у США самолетов F-35. Эти машины предназначены для замены всего парка F-16, большая часть которого уже выработала ресурс.