Столкновения между Ираном и США вблизи Ормузского пролива прекратились

Противостояние между вооружёнными силами Ирана и США вблизи Ормузского пролива прекратилось. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник. Ранее агентство Fars сообщало, что за последний час между Ираном и США произошло несколько столкновений в районе Ормузского пролива.