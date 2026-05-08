Стала известна дата начала продажи билетов на UFC в Баку

Стало известно, когда начнется продажа билетов на турнир UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, билеты на турнир, который пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики, поступят в продажу 15 мая в 10:00.

Продажа будет осуществляться через платформу iTicket. Члены UFC Fight Club смогут приобрести билеты уже 13 мая с 10:00. Для болельщиков, прошедших предварительную регистрацию, доступ к билетам откроется днем позже.

Главным событием турнира станет поединок азербайджанского бойца Рафаэля Физиева против представителя Мексики Мануэля Торреса.

Физиев, имеющий рекорд 13 побед и пять поражений, занимает 11-е место в рейтинге легкого дивизиона UFC и рассчитывает на домашней арене вернуться в чемпионскую гонку.

Его соперник Мануэль Торрес представляет мексиканскую Тихуану. В активе бойца 17 побед и три поражения, при этом все свои победы в UFC он одержал нокаутом.