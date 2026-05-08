Автор: Акпер Гасанов

Мы помним все. В том числе то, что 8 мая 1992 года стало одной из самых трагических дат в новейшей истории Азербайджана. В этот день Шуша, являющаяся колыбелью азербайджанской культуры, духовности и музыкального наследия, оказалась под армянской оккупацией. Это было не просто военное поражение. Это была глубокая национальная рана, отозвавшаяся болью в сердце каждого азербайджанца.

Да, Шуша всегда занимала особое место в национальном сознании. Здесь звучал мугам, здесь творили выдающиеся поэты и композиторы, здесь формировалась культурная идентичность народа. Город был символом духа, памяти, исторической преемственности. Именно поэтому его утрата воспринималась как удар по самой сути азербайджанской государственности.

Причины падения Шуши многократно анализировались. Однако очевидно, что в тот период Азербайджану не хватало консолидированной государственной воли, стратегического видения и сильного политического лидерства. Не было у руля страны фигуры масштаба общенационального лидера Гейдара Алиева, способной в критический момент мобилизовать все ресурсы страны. Это обстоятельство стало одним из ключевых факторов трагедии.

На протяжении 28 лет 8 мая оставался днем скорби. Но скорбь сопровождалась не только воспоминаниями о военных событиях, но и осознанием того, во что была превращена Шуша за годы оккупации. Когда-то цветущий город превратился в руины. Разрушенные дома, разграбленные музеи, оскверненные мечети, стертые культурные следы - все это свидетельствовало о целенаправленной политике уничтожения исторического и культурного наследия.

Там, где когда-то звучала музыка и кипела жизнь, воцарилась тишина. Эта тишина была символом не только физического разрушения, но и попытки стереть историческую память. Безусловно, особую роль в затягивании конфликта сыграла пассивность международного сообщества. Несмотря на очевидный факт оккупации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли действенных шагов для принуждения агрессора к миру.

Отсутствие санкций против Армении и реального давления на нее фактически стало формой молчаливого поощрения устраивающего официальный Ереван статуса-кво. На этом фоне визиты иностранных политиков, общественных деятелей и представителей медиа в оккупированную Шушу воспринимались в Азербайджане как болезненное игнорирование принципов международного права.

Тем не менее, в азербайджанском обществе сохранялась вера в восстановление справедливости. Эта вера требовала не только времени, но и стратегического подхода. Именно такой подход продемонстрировал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Его роль в освобождении Шуши и восстановлении территориальной целостности страны невозможно переоценить.

На протяжении многих лет велась системная работа по укреплению государства. Речь идет не только о модернизации армии, но и о развитии экономики, усилении дипломатических позиций, формировании устойчивой внешнеполитической стратегии. Это была комплексная подготовка к моменту, когда историческое окно возможностей откроется.

Осенью 2020 года этот момент настал. В ответ на очередные провокации со стороны Армении, Азербайджан начал контрнаступательную операцию, вошедшую в историю как 44-дневная Отечественная война. Военные действия продемонстрировали высокий уровень подготовки армии, эффективность командования и технологическое превосходство.

Кульминацией стала операция по освобождению города Шуша. Ее значение выходило далеко за рамки военного успеха. Взятие города, расположенного на стратегической высоте, стало переломным моментом всей кампании. И вот - 8 ноября 2020 года Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши. Эта новость вызвала мощный эмоциональный отклик по всей стране. Люди выходили на улицы, не скрывая слез радости, облегчения и гордости.

Освобождение колыбели азербайджанской культуры стало символом восстановления исторической справедливости. Это был момент, когда многолетняя боль трансформировалась в национальное единство и уверенность в будущем. Однако не менее важным этапом стало возрождение освобожденных территорий. Сегодня Шуша вновь становится культурным центром региона. Восстанавливаются исторические памятники, реставрируются мечети, строится современная инфраструктура.

Город постепенно возвращает себе статус культурной столицы. Здесь вновь проходят фестивали, звучит музыка, реализуются масштабные проекты в области культуры и туризма. Восстановление Шуши - это возрождение исторической памяти, возвращение духа города. Темпы этих преобразований вызывают признание даже у иностранных дипломатов, журналистов и экспертов, аккредитованных в Баку. Карабах становится пространством масштабного обновления, примером того, как государственная стратегия может трансформировать постконфликтный регион.

Как видим, историческая роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева заключается не только в военном освобождении временно оккупированных территорий, но и в формировании долгосрочной модели развития нашего государства. Его политика сочетает в себе прагматизм, стратегическое мышление и способность принимать важнейшие решения в критические моменты.

Да, Шуша сегодня - это символ нашей победы и возрождения. Ее история - это отражение пути, который прошел Азербайджан за последние десятилетия. И если 8 мая долгие годы был днем скорби, то 8 ноября стал днем национальной гордости. Эти две даты - как два полюса одной истории, в центре которой находится Шуша. Город, который пережил разрушение, но не был сломлен. Город, который вновь обрел жизнь. И в этом возрождении - ключевая роль принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - лидеру, сумевшему превратить исторический вызов в историческую победу.