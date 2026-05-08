Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 12 мая.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о противодействии торговле людьми в Азербайджанской Республике в 2025 году.

2. Проект закона Азербайджанской Республики "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района".

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об охране зеленых насаждений" (первое чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" (первое чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (второе чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики "О финансовой аренде" (второе чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики "О конкуренции", в законы Азербайджанской Республики "О банкротстве и несостоятельности", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", "О банках", "О государственном реестре недвижимости", "О чаеводстве", "О семейном сельском хозяйстве", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" и "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" (второе чтение).