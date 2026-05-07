В некоторых частях Шамкирского и Дашкесанского районов не будет газа

В ряде сел Шамкирского района будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Шамкирское региональное управление газовой эксплуатации.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ, а также выполнением сезонных мероприятий весенне-летнего периода со стороны структуры "Газэкспорт", с завтрашнего дня с 10:00 и до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение в селах Гылынджбейли, Караджамирли, Каралар, Аглавашлы Шамкирского района, а также в поселках Верхний Дашкесан, Алунитдаг, Маденчиляр и селе Моллахасанлы Дашкесана.