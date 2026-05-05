В Баку успешно завершился Международный фестиваль ковра 2026

Успешно завершился Международный фестиваль ковра, проходивший 1-3 мая и организованный совместно ОАО "Азерхалча" и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO, сообщает Day.Az.

Международный ковровый форум, состоявшийся в первый день мероприятия - 1 мая, собрал местных и зарубежных экспертов, работающих в этой сфере. В форуме приняли участие представители Узбекистана, Туркменистана, Албании, Марокко, Мексики, Турции, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Непала, Бельгии и других стран. В рамках Форума, в котором приняли участие искусствоведы, мастера-ковроткачи, студенты и деятели искусства, были представлены обширные презентации об истории, эстетических особенностях азербайджанских ковров и их месте в мировом культурном наследии; также было подчеркнуто, что ковроткачество - это не только культурное наследие, но и креативная индустрия с высоким экономическим потенциалом.

2-3 мая фестиваль продолжился в праздничной атмосфере на древних улицах и площадях Ичеришехер. В старинных караван-сараях Бухара и Мултани, на площади Гоша Гала и других площадках прошли выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и концертные программы. В фестивале приняли участие представители 19 стран; были организованы национальные павильоны 14 государств, включая Азербайджан, где посетителям демонстрировались различные школы, техники, а также традиции ковроткачества. В ходе фестиваля территория Ичеришехер была украшена 500 оригинальными коврами ручной работы ОАО "Азерхалча". В течение двух дней тысячи местных и иностранных гостей ходили по этим коврам, прикасались к ним, фотографировались, становясь частью истории.

Выступая на официальной церемонии открытия, состоявшейся на площади Гоша Гала, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмудов, председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по культуре парламента Полад Бюльбюльоглу особо отметили как культурное, так и экономическое значение фестиваля. Было подчеркнуто, что подобные международные мероприятия не только укрепляют туристический потенциал Азербайджана, но и вносят значительный вклад в популяризацию нашего национального наследия на глобальном уровне.

Гости подробно ознакомились с представленными на фестивале коллекциями ковров, образцами национально-прикладного и декоративного искусства, а также международными павильонами.

В этом году, помимо основных организаторов, партнёрами Международного фестиваля ковра выступили около 20 структур. Международный фестиваль ковра, демонстрирующий путь развития азербайджанского ковроткачества от древности до современности, не только сыграл важную роль в продвижении культурного наследия нашей страны на международном уровне, но и вновь доказал, что мероприятия такого масштаба могут успешно проводиться в исторической среде Ичеришехер.

