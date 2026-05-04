Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана распространил кадры столкновения мотоцикла с внедорожником в Баку.

Как передает Day.Az, в Центре заявили, что спешка на дорогах часто становится причиной аварий.

"Если бы водители подождали всего 1-2 секунды, этого ДТП могло бы не произойти. Дорожно-транспортные происшествия нередко случаются из-за поспешности некоторых водителей. Особенно опасно начинать движение на желтый сигнал светофора - когда зеленый еще полностью не загорелся или до включения красного остаются считанные секунды.

Еще раз напоминаем таким водителям: красный сигнал светофора, а также мигающий красный запрещают движение. Кроме того, желтый сигнал также запрещает движение и предупреждает о скорой смене сигналов. Для начала движения необходимо дождаться зеленого сигнала.

Не будем забывать, что соблюдение сигналов светофора является обязательным в соответствии со статьёй 60 Закона "О дорожном движении"", - отмечается в обращении Центра.