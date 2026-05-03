Германия начала перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели

Правительство Германии начало перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отметило агентство, в Бремерхафене на побережье Балтийского моря крупнейший в Европе автомобильный порт пройдет модернизацию на сумму €1,35 млрд. Финансируемая государством инвестиция предназначена для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перевозить военную технику, такую как танки Leopard, к будущим линиям фронта.

Этот проект, заложенный в бюджет страны на 2026 год, является частью более масштабной инициативы по подготовке Германии к потенциальной войне, подчеркивает Bloomberg. В случае военного конфликта, географическое положение страны и ее ресурсы обеспечат ей стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением.