Германия начала перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как отметило агентство, в Бремерхафене на побережье Балтийского моря крупнейший в Европе автомобильный порт пройдет модернизацию на сумму €1,35 млрд. Финансируемая государством инвестиция предназначена для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перевозить военную технику, такую как танки Leopard, к будущим линиям фронта.
Этот проект, заложенный в бюджет страны на 2026 год, является частью более масштабной инициативы по подготовке Германии к потенциальной войне, подчеркивает Bloomberg. В случае военного конфликта, географическое положение страны и ее ресурсы обеспечат ей стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением.
