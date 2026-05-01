В этом месяце будет пять нерабочих дней подряд

В мае в связи с Гурбан байрамы и Днем независимости будет 5 нерабочих дней подряд.

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Кабинета министров.

Так, 27-28 мая приходятся на Гурбан байрамы. 28 мая - День независимости - также является нерабочим днем.

В связи с совпадением праздничных дней, 29 мая также объявлен выходным. Поскольку 30 и 31 мая приходятся на выходные, в целом 27-31 мая будут нерабочими днями.