В село Ходжавенд Ходжавендского района отправлена очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, лица, переселяющиеся в село Ходжавенд Ходжавендского района, - это семьи, временно расселенные в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Ходжавенд Ходжавендского района переселяются 32 семьи (135 человек).

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души шехидов, погибших на этом пути.