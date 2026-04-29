На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге Зыхский круг-Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч на всех полосах.

Как передает Day.Az, соответствующие изменения внесены сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом на информационно-скоростных табло.

Одновременно на всех табло установлен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.