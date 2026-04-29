https://news.day.az/society/1831052.html
На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге Зыхский круг-Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч на всех полосах.
Как передает Day.Az, соответствующие изменения внесены сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом на информационно-скоростных табло.
Одновременно на всех табло установлен знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре