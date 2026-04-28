Президент Ильхам Алиев наградил лиц, отличившихся в сфере предпринимательства, медалью «Терегги» - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "Терегги" лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в сфере предпринимательства наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Аббасову Шянай Джалаледдин гызы
Агамирова Илькина Муса оглу
Аллахверди Бахтияра Адиль оглу
Бабашова Немата Адыширин оглу
Байрамова Мубариза Ханлар оглу
Баширова Сяхлиялы Вахид оглу
Алиева Али Вели оглу
Алиева Вагифа Али оглу
Гаджиева Рауфа Акиф оглу
Гусейнова Бахтияра Ниязи оглу
Гусейнову Самиру Атамалы гызы
Ильяса Эмина Фирудин оглу
Кримпе Яну
Гасымова Исрафила Мамед оглу
Гафарову Рену Абульфаз гызы
Мамедова Мухтара Билал оглу
Мамедову Рену Музаффар гызы
Мансимова Эльнура Аташ оглу
Нуралиева Нурлана Ибадулла оглу
Ташбага Неджмеддина
Ван Цзии
Велиева Джейхуна Аждар оглу".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре