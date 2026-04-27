На сессии ЭСКАТО представлен опыт Азербайджана в транспортной сфере

В столице Таиланда Бангкоке под председательством Азербайджана состоялась 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). На мероприятии наша страна была представлена обширной делегацией.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что на сессии заведующий сектором министерства цифрового развития и транспорта Эльтадж Аббасов выступил с докладом на тему "Инклюзивный транспорт и доступность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: накопленный опыт и будущие направления". Он подробно проинформировал участников о мерах, принимаемых в направлении укрепления связности городского транспорта, повышения доступности, цифровизации и применения подходов на основе данных в транспортном планировании. Особое внимание было уделено развитию интегрированных мобильных решений, повышению качества обслуживания и роли цифровых инструментов в процессе принятия решений.

Также было сообщено, что одна из основных рекомендаций по транспортной политике, принятая в рамках председательства Азербайджана в Международном транспортном форуме на 2025-2026 годы, посвящена продвижению городской мобильности и инклюзивного транспорта. До внимания участников было доведено, что эти приоритеты полностью соответствуют повестке дня ЭСКАТО (UNESCAP).

На сессии была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества с региональными партнерами в направлении продвижения инклюзивных и устойчивых транспортных систем.