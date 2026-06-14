Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финальную стадию Кубка Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала путевку в финальный этап Кубка Европы-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в решающем матче квалификационного турнира, проходившего в столице Косово - Приштине, наша команда встретилась со сборной Ирландии. Финальный поединок, прошедший в напряженной и равной борьбе, завершился победой сборной Азербайджана со счетом 21:20.

Благодаря этому результату женская сборная стала победителем отборочного турнира и завоевала право выступить в финальной стадии Кубка Европы ФИБА 3x3 2026.

Отметим, что финальный этап соревнований пройдет с 11 по 13 сентября в бельгийском городе Антверпен.