https://news.day.az/world/1841443.html ВМС США спасли 14 индийских моряков в Аравийском море 14 июня ВМС США провели спасательную операцию в северной части Аравийского моря, в ходе которой были эвакуированы 14 индийских моряков. Как передает Day.Az со ссылкой на Dvids, сигнал бедствия был получен ночью, после чего к месту происшествия были направлены авиация и корабли.
ВМС США спасли 14 индийских моряков в Аравийском море
14 июня ВМС США провели спасательную операцию в северной части Аравийского моря, в ходе которой были эвакуированы 14 индийских моряков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Dvids, сигнал бедствия был получен ночью, после чего к месту происшествия были направлены авиация и корабли.
Моряки были обнаружены на спасательном плоту и постепенно эвакуированы силами ВМС США и гражданского судна.
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