ВМС США спасли 14 индийских моряков в Аравийском море

14 июня ВМС США провели спасательную операцию в северной части Аравийского моря, в ходе которой были эвакуированы 14 индийских моряков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Dvids, сигнал бедствия был получен ночью, после чего к месту происшествия были направлены авиация и корабли.

Моряки были обнаружены на спасательном плоту и постепенно эвакуированы силами ВМС США и гражданского судна.